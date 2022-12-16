古代帝王去世後大多流行厚葬，卻也因此導致盜墓行動愈發猖獗，以清朝皇帝的陵墓來說，幾乎都被盜墓賊光顧過，唯獨順治陵墓3百多年來卻無人敢破壞，背後原因跟康熙在他墓碑上所提的15個字有所關聯。

根據《搜狐網》報導，清世祖順治皇帝本名愛新覺羅福臨，是滿清入關以來的首位帝王，儘管順治年僅23歲因感染天花駕崩，但對於奠定統治基礎仍有重大貢獻。順治駕崩後由即位的康熙修建陵墓，也就是清孝陵，地點位於當今河北省遵化市。

值得注意的是，順治曾留下遺詔，表示死後要按照佛門葬禮，進行火化，而他也是清朝唯一火化的皇帝，孝陵中的兩位皇后同樣也是採用火葬，因此地宮中僅留3個骨灰罈，而康熙在建造陵墓之初，也想到帝王之墓容易被盜墓賊盯上，早早就強化了墓地結構。

此外，順治本人崇尚節儉，生前多次表示死後絕不要厚葬，更不能埋入大量的金銀珠寶等陪葬品，因此康熙在操持他的後事時，還特別在墓碑刻上「皇考遺命，山陵不崇飾，不藏金玉寶器」15個大字，為的就是告訴盜墓賊，陵墓內沒有金銀財寶，挖了也是白挖。簡單一招阻斷盜墓賊的念頭，成功保護順治陵寢300多年。