當藏獒遇到熊時，究竟誰輸誰贏？大陸西藏軍區闖入一隻棕熊，營中的護衛犬藏獒發現，趕緊跑過去單挑，不斷對著入侵者吠叫，棕熊不敢輕舉妄動，對峙20分鐘後，棕熊就自行離開，影片曝光後，不少網友稱藏獒是狗界戰神。

根據《央視軍事》報導，一隻棕熊闖入西藏軍區的營區內，官兵發現後趕緊進到室內防範，避免人員受傷，也盡量不傷到棕熊，而他們飼養的護衛犬藏獒「小黑」看到棕熊後，並未感到害怕，而是跑過去朝入侵者狂吠，雙方還一度互相追逐。

藏獒與棕熊對峙約20分鐘後，棕熊可能覺得討不到便宜，隨後就離開。這段影片拍攝於去年，近日又再度引發討論，不少網友表示「後面還有一頭氂牛在淡定觀戰」、「這隻熊看起來不太大，感覺是未成年熊，雖然藏獒確實也很兇，但遇到大熊還是很危險」。

無獨有偶，青海玉樹藏族自治州一戶居民還曾遇過3隻熊，一隻母熊帶寶寶闖入住宅區覓食，住戶飼養的藏獒發現後，不斷對牠們狂吠，由於黑熊幼崽年紀還小，看到藏獒後馬上被嚇得躲到母熊背後，3隻熊待沒多久就離開，過程被分享至社群平台，不少人讚藏獒很勇敢，但也有人表示，成年熊其實並不怕狗，主要是熊媽媽帶了孩子，牠不想讓寶寶受傷。