武則天是古代第一位女皇帝，在她還沒即位前，原本是唐太宗的才人，當時民間流傳一句讖言「唐三代以後，女主武氏當有天下」，他聽聞後非常生氣，擔心李氏家族建立的王朝會被奪走，直到發現一名武官的乳名是「五娘子」，認為對方就是讖言所指的武氏，隨便找一個藉口將他殺害，直到武則天上位後，才知他成了替死鬼。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，唐朝初期民間流傳一句讖言「唐三代以後，女主武氏當有天下」，指唐朝經過3代後，會出現一名姓武的女性掌管天下，唐太宗聽聞心裡不是滋味，因為古代很相信讖言，而且有人會藉此上位，因此當權者會打壓讖言，不過讖言的語意通常都模糊不清，在古代封建度下，女性地位低微，因此唐太宗認為讖言中的「女主武氏」，不可能是指女性。

唐太宗一日宴請武官飲酒，當時為了助興，要求武官說自己的乳名，若引眾人大笑就要喝酒，大將李君羨自稱乳名是「五娘子」，唐太宗聽了笑道「何物女子如此勇壯」，但宴會結束，唐太宗回到後宮細想，發現李君羨時任「左武衛將軍」、職守「玄武門」、封號是「武連縣公」、乳名「武娘子」，官邑屬縣皆有「武」字，擔心讖言所指的就是李君羨。

貞觀二十二年（西元648年），唐太宗找了藉口殺害李君羨，指他與術士暗中勾結，圖謀不軌因而被處死，他的家人則被流放到中亞地區，直到武則天在洛陽稱帝後，李君羨的家人向武則天告御狀，指李君羨當年就是為了武則天犧牲，而武則天為了證明自己有天命，下詔恢復李君羨官爵，這件事也成了她即位的精神支柱。