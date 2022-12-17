美國一名媽媽在11個月大兒子的房間裡裝設嬰兒監視器，隨時了解房內狀況，豈料近日她查看監視器畫面時，發現兒子身上出現一個發光物，不斷在頭部來回移動，她認為是亡夫的靈魂「回來了」，化作一個光體撫摸孩子，讓她看了非常感動。

根據《紐約郵報》報導，居住在美國賓夕凡尼亞州的艾倫（Whitney Allen）與丈夫瑞安（Ryan）婚後生下2個孩子，第二個兒子里奧（Leo）今年初才出生，未料身為警察的瑞安今年4月，意外被蜜蜂蜇傷，並引起嚴重併發症而喪命，當時里奧才3個月大。

艾倫近日查看里奧房裡的監視器時，發現兒子身上竟出現發光物，而且並未馬上消失，在里奧的頭部緩緩移動，艾倫認為發光物是亡夫的靈魂，並將畫面分享至抖音（TikTok），寫下「這個不名發光物看起來像我丈夫的手，正在安撫我們的小孩」。

艾倫提到，里奧出生前幾個月進行超音波檢查，發現胎兒可能有遺傳缺陷，醫生擔心會影響嬰兒的健康，當時她非常擔心，瑞安則不斷安慰，經過更精細的檢查，確認寶寶非常健康，但事隔不到1個月丈夫就過世了，「我認為瑞安以某種方式，用他的生命換了兒子的健康，就算他離開了，但依舊會保護我們」。