現代公共設施除了講求實用，也追求獨特的藝術風格，日本建築大師坂茂2020年設計的「透明公廁」，主打無人使用的狀態下會呈現透明狀，但只要門一上鎖就會變成霧面隔間，超前衛的設計曾轟動一時。不過近日卻傳出公廁疑似故障，應該變成霧面的玻璃卻變成「薄霧」，民眾在外頭就能看到廁所內部風光，引起使用者不安。

綜合日媒報導，此次發生爭議的公廁設置在電車代代木公園站附近的春之川社區公園（Harunogawa Community Park），由曾獲得普利茲克建築獎的日本建築大師坂茂一手設計，打造出獨特的公廁美學，顛覆廁所隱密封閉的形象。

據悉，這3座色澤輕透的透明公廁劃分為男廁、女廁以及無障礙廁所，只要使用者從內部將門上鎖，電流就會調整玻璃隔板晶體的排列角度，減少光線通過，令廁所牆身變得不透明，而這樣的設計理念是為了改善治安問題，避免有心人士藏身在廁所內進行不法情事，民眾在外頭也能清楚掌握廁所的使用狀況。

不過近來日本網友發現，透明公廁疑似因為天氣寒冷，導致電力系統故障，即便有人將門上鎖，但遮蔽效果卻奇差無比，應該變成霧面的玻璃卻變成「薄霧」，以至於路過民眾都能清楚看見廁所內部風光，甚至引來不肖人士偷拍。

消息一出隨即引爆網友熱議，紛紛留言砲轟「這太可怕了」、「沒有好好維護嗎」，甚至驚動當地議員關切，目前負責維護的澀谷區公園課緊急在外牆張貼公告，寫明「故障中，外牆將維持不透明狀態，但廁所能正常使用」。而同樣設置透明公廁的代代木深町小公園也貼上公告，牆面同樣改成非透明狀態。