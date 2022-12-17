古代將毀女性清白的人稱為採花賊。明朝曾出現一名猖狂採花賊，10年禍害180多名女性，以男扮女裝的方式，獲取女性信任後下手，一次他準備再度犯案，沒想到女方的丈夫先對他起歹念，他的惡行才東窗事發，最終慘被判凌遲處死。

根據《藝述史》報導，明朝山西太原府石州一名男子桑沖，從小遊手好閒，時常在風月場所鬼混，聽聞山陰縣一名採花賊的事蹟後，便向對方拜師學藝，習得對方男扮女裝的招數，專門打扮成女性誘騙良家婦女，桑沖學會縫紉、廚藝，模仿女性的言談舉止及走路方式，甚至懂得調製醫藥，用於去除身上的體毛。

《明憲宗實錄卷一百七十二》記載，「初大同府山陰縣有男子習女工，為婦人裝，以誘淫良家女婦，有不從者，用魘魅淫之。沖盡得其術。」桑沖外出行騙時，還會戴上假髮打扮成女性，向目標編造自己遇人不淑的故事，許多女性聽完後都於心不忍，好心收留桑沖，他趁半夜侵犯女子，對方若不從，他就提前下藥迷倒。

古代受封建制度影響，女性地位低微，若被人玷汙也不會跟別人說，使桑沖得以繼續行騙，10年來侵犯180多名女性，豈料一日他故技重施，住進大戶人家的家中，沒想到還沒等到他動手，這戶大家族的女婿竟看上桑沖，半夜跑進他房間準備下手，才發現桑沖是一名男性，氣得將人綁起來，押到縣裡的衙門，而此事過於誇張，也驚動到明憲宗，下旨「上以其情犯醜惡，有傷風化，命凌遲於市」，桑沖慘被凌遲致死。