早在戰國時期，燕、趙、秦等國為了防止匈奴南下，就建造了多段長城，直到秦始皇統一天下後才將其給連接起來，形成了蜿蜒曲折的萬里長城。不過仔細看，長城的整體城牆並不高，且大多都是夯土牆或是碎石所搭建，敵人若真想翻牆而過也並非難事，那麼修築長城的主要目的究竟是什麼呢？背後原因讓人出乎意料。

根據《搜狐網》報導，春秋戰國時期的長城大多就地取材，建在荒郊野地之上，直到魏晉南北朝之前，各地長城都是低矮的夯土牆，且牆面並不夠高，只要敵人有心都能直接翻越而過。因此建造長城的主要目的，其實是為了抵禦遊牧民族的騎兵，換句話說，城牆攔的不是人，而是日行千里的戰馬。

眾所皆知，遊牧民族之所以能夠馳騁沙場，靠的就是戰馬快速的機動性，一旦沒了戰馬，作戰能力就會大幅降低。此外，長城除了具有軍事用途之外，還能對遊牧民族進行經濟封鎖，畢竟草原上除了盛產牛羊馬匹，但卻缺少食鹽、酒水、鐵器、布匹等生活用品。

築起長城後，遊牧民族既然無法突破城牆，就必須依賴中原商人進行貿易，官方自然有了談判的籌碼，除了能使用鹽、鐵、茶葉等生活必需品交換牛羊，就連珍稀的戰馬也得以拿到手，另一方面還能從中跟商人收取高額賦稅，充實國庫。