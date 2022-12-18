國外一名女子重看婚禮當天的照片時，意外發現「抓姦鐵證」，只見新郎和新娘拍攝甜蜜合照的同時，竟還緊緊握著身旁伴娘的手，此外伴娘的手部也不斷在新郎的胯下游移，詭異的互動讓大家都看傻眼，認為2人關係不單純。

@websdictionary7_5111955 What can you really say? Divorce or Open Marriage? They were the bold and the beautiful. ♬ original sound - Tracy

根據《紐約郵報》報導，女子琳恩（Heather Lynn）在TikTok曬出「抓姦證據」，她透露自己在回看10月婚禮的照片時，發現伴娘詭異的動作，她不但挽著新郎的手臂，2人還緊緊握住手，下一張照片中，伴娘的手部更是在新郎的胯下游移，而且當時琳恩就站在新郎旁邊，和他甜蜜合照，但因為角度的關係，完全沒看到伴娘的動作。

影片曝光後，許多網友都一口咬定，認為伴娘和新郎之間關係不單純，還有人嘲諷琳恩可以準備拿離婚贍養費了。事實的真相卻出現大反轉，琳恩後續更新影片解釋，這名伴娘的男友當天也有來到現場，只不過他是一名殘疾人士，伴娘又因為喝醉有些站不穩，才會抓住新郎的手想要保持平衡。

琳恩的老公也在影片中露臉、親自澄清，他附和琳恩的說法，稱伴娘只是失去了平衡才抓住他，「當我和妻子親吻時，攝影師要求旁邊的人擺出瘋狂的姿勢，她幾乎快摔倒了。」並狠酸不看好2人婚姻的網友，「很抱歉讓所有希望我成為婚姻騙子，以及希望伴娘成為婚姻破壞者的人失望了。」

儘管如此，仍有許多網友不相信琳恩和她老公的說法，堅持新郎和伴娘絕對有一腿；除此之外，還有人認為琳恩和她老公只是想藉由此事炒作，增加影片的流量。