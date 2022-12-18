美國一名男子叫了外送，並請外送員放在門口的地墊上，未料當他開門準備取餐時，卻發現餐點不翼而飛，他氣憤地調閱監視器，發現「外送小偷」竟是一隻大黑熊，而且牠還精準地叼走了裝有雞塊和薯條的紙袋，只留下沙拉給男子。

根據《每日郵報》報導，居住在佛羅里達州塞米諾爾縣（Seminole County）的男子紐曼（Paul Newman），日前叫了速食外送，請外送員先將食物放在門口，未料他開門取餐時，食物早就已經不翼而飛，於是紐曼調閱門鈴上的監視器畫面，驚嚇發現「外送小偷」竟是一隻大黑熊。

從畫面中可以看到，這隻黑熊穿過紐曼家的耶誕裝飾來到門廊前，牠先低頭聞了一下，發現紙袋內有食物，於是直接叼起最大袋的，對另一袋完全不關心，就頭也不回地離開了。紐曼怨嘆地罵道：「你這個壞傢伙！」表示黑熊叼走的紙袋內裝有30個雞塊和大份薯條，「就這樣沒了！」不過牠倒是留下了裝有沙拉的紙袋。

影片曝光後，網友們全都笑翻了，紛紛留言：「沙拉，熊都不吃」、「大黑熊還真貼心，把最健康的沙拉留給屋主了」、「看牠這個體型，肯定不愛吃沙拉」、「這隻黑熊該不會是你的健身教練派來的吧」、「黑熊：別說我不夠意思，這沙拉留給你了」、「黑熊可不是吃素的」。