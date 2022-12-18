美國發生一起離譜的監獄死亡案件，阿拉巴馬州懲戒所的暖氣系統故障，導致牢房氣溫飆升，一名囚犯雖然試圖呼吸冷空氣，最終仍不幸死亡，體溫更飆破42.7°C，家屬悲慟表示，該囚犯是在「如同烤箱一樣的牢房裡活活被烤死」，如今已提出告訴，要求獄方為此負責。

綜合外媒報導，這起事件發生在美國阿拉巴馬州的威廉．E．唐納森懲戒所（William E. Donaldson Correctional Facility），囚犯拉特利奇（Thomas Lee Rutledge）被關在心理健康牢房，必須24小時都待在裡面，連吃飯、洗澡也不例外。

2020年12月7日懲戒所的暖氣系統故障，再加上不通風，導致牢房內溫度飆升，拉特利奇熱到臉貼著窗戶，試圖呼吸冷空氣，但他被發現時已經失去意識，體溫更飆破42.7°C，儘管接受緊急救治，仍因為體溫過高而不幸身亡。

拉特利奇的家屬於今年11月30日提告，直言拉特利奇是在「像烤箱一樣的牢房裡活活被烤死」，事發之後，調查人員找另一名囚犯問話，希望釐清案情時，也驚呼牢房裡「比三個地獄還熱」。拉特利奇家屬稱，獄方早就知道暖氣系統有問題，卻沒有及時改善與解決，因此拉特利奇的死，是這群管理人員刻意冷漠與惡意造成的結果，並要求獄長、獄警和承包廠商都得為此負責。

目前美國司法部已經介入該起案件，並針對監獄內部生活條件不佳，對阿拉巴馬州政府提起訴訟，此案預計在2024年開始審理，不過面對司法部的質疑，州政府相當不滿，表示將會上訴捍衛自身的立場。