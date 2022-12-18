在古代封建社會中，女性的地位普遍較低，必須嚴格遵守三從四德，在婚姻中也屬於弱勢的一方，日常生活中除了行為舉止要得體，衣著也不能過於暴露，否則就是「不守婦德」；但並不是每個朝代的女性都如此保守，在唐朝女性的思想就非常開放，不但可以穿著低胸裝、男裝，甚至還能參與軍事與政事。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，隋唐2朝的女性地位高，其實是從北朝繼承下來的，隋朝文學家顏之推在南朝和北朝都曾當過官，因此清楚知道2邊的文化差異，他形容南朝女性較為傳統、溫良賢淑，而北朝女性則積極進取，還可以把持家計、為了丈夫拋頭露面，讓顏之推嘆為觀止。

于賡哲表示，其實北朝也是受到遊牧民族的文化影響，之後更將這種風氣延續到隋唐2朝，因此隋唐女性的地位，明顯比其他朝代還要更高，不但在家裡面有話語權，對丈夫也有很大的影響，甚至在政治、經濟以及軍事，這些男性占大宗的領域，都可以看到女性的身影，像是歷史上唯一的正統女皇帝武則天、封建時代第一個以軍禮下葬的平陽昭公主，以及唐朝女官上官婉兒，都是相當經典且著名的人物。

除此之外，唐朝女性的地位也展現在服裝方面，像是經常在古裝劇中看見的「低胸裝」，于賡哲認為，這其實是唐朝女性為了展示皮膚之美，另外也表達了「我愛穿什麼就穿什麼」的自由精神，因此除了低胸裝以外，還有女性會穿胡服、男裝，覺得自己怎麼打扮好看就怎麼穿。