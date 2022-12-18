有些貓咪特別喜歡把放在桌子上、櫃子裡的東西撥到地上，因此家裡如果有貴重或易碎物品都要收好。大陸一名珠寶店老闆日前把要價12萬人民幣（約新台幣52.9萬）的翡翠手鐲放在辦公桌上，沒想到才離開一下子，他養的布偶貓就把手鐲摔到地上，當場裂開，讓男子崩潰不已。

根據《九派新聞》報導，廣東揭陽的王先生開了一間珠寶店，並在店內養了一隻布偶貓。日前他準備替客戶拍攝樣品照挑選，於是將一個翡翠手鐲直接擺放在辦公室的桌子上，本來想著等一下就要用到了，所以沒有收進袋子裡，未料他才離開一下下，布偶貓就跳到桌上玩耍，還把翡翠手鐲摔在地上。

王先生聽到手鐲掉到地上的聲音，立刻跑過去查看，本來以為手鐲沒有斷，還覺得很慶幸，然而仔細檢查就發現，手鐲上有一條裂痕，讓他心痛不已。王先生介紹，這款手鐲使用的是冰種翡翠，價值不斐，原本應該可以賣出12萬人民幣，但裂了以後只能鑲金賣個幾千人民幣（約新台幣4400以上）。

王先生雖然無奈，但他只能接受這個結果，「手鐲是我放的，貓也是我的，所以不用誰來賠償，我自己負責。」並透露這隻布偶貓他已經養了4年，平時很乖，都不會摔東西，這次闖了大禍以後，他立刻把貓咪打包送走，暫時放到別處飼養，「雖然牠給我造成了損失，但我也捨不得打牠，大家都很喜歡牠。我們先把牠送去別的地方養一陣子，等到我的房子裝修好了，再帶回來養。」