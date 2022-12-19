美國路易斯安那州的格雷特納（Gretna）城鎮近日遭到龍捲風侵襲，數百棟房屋瞬間遭到破壞，目前已知造成3人不幸罹難。當地一名男子當時剛上完廁所，沒想到出來後才發現除了浴室之外，住家其他地方全數被夷為平地，而自己幸運逃過一劫。

綜合外媒報導，當事人的女婿艾克斯（Keith Eccles）是當地藝術家，龍捲風來襲時自己正在家中繪製馬克吐溫肖像，由於擔心住在隔壁的岳父，便在風暴結束後前往查看，不料卻發現岳父家除了浴室之外，其餘全被龍捲風夷為平地。

艾克斯回憶事發情況時表示，「只發生在幾秒鐘內，它非常大聲，接著又安靜了」。至於因為內急跑去上廁所的岳父則餘悸猶存地說，「從廁所出來的時候，根本不知道發生了什麼事」。

格雷特納市警長勞森（Arthur Lawson）表示，當地約有200間房屋及商家遭龍捲風嚴重損毀，鎮長康絲坦（Belinda Constant）也指出，其中約30間建築物需要緊急拆除，一些家庭因此流離失所，此外，因為電線被吹倒，還有斷電問題須處理。