大陸一名男子連續2日高燒不退，用了很多方法都沒有效，剛好家裡有養寵物蛇，他便突發奇想，把蛇拿來敷在額頭上試圖降溫，還誇獎愛寵：「養了你3年，終於派上用場了。」網友們看到影片都嚇壞了，直呼就算把腦袋燒壞了，也絕對不會用蛇來降溫。

根據《星視頻》報導，山東青島一名男子發高燒虛弱地躺在床上，由於身邊沒有其他可以降溫的工具，他竟突發奇想，把寵物蛇拿來敷在額頭上。從他拍攝的畫面中可以看到，一條紅底、黑白條紋相間的蛇在男子的額頭上緩緩移動，他還不時伸手撫摸愛寵，並表示：「養了你3年，終於派上用場了。」

男子受訪時透露，近幾天因為高燒一直不退，他嘗試了許多方法也沒有用，當時剛好看到家中的寵物蛇，想說蛇是變溫動物，平時摸起來都冰冰涼涼的，才會把蛇敷在額頭上，是是看能不能幫助降溫。據了解，男子飼養的是「牛奶蛇」，是王蛇屬的一種無毒蛇，由於飼養條件簡單，個性也較為溫馴，因此不少愛蛇的人都會選擇飼養牛奶蛇。

影片曝光後，許多網友都起雞皮疙瘩，紛紛留言，「我就是燒壞腦袋也不用這個降溫，來自靈魂的恐懼，死的都要繞著走」、「蛇：我在冬眠，突然覺得我快熟了」、「別把蛇煮熟了」、「這個退燒方式太硬核了，一般人接受不了」、「你想過蛇的感受嗎？」、「推薦你，網紋蟒更有效」。