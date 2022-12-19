瑞典考古團隊近日挖掘出一座墓地，裡面有超過100座的火葬墓，此外還有可以追溯至維京時代的2座劍墓，墳墓上方被豎直地插了2把維京劍，這在當時是非常昂貴的物品，考古學家推測，這可能是一種為了幫助死者過渡到另一個世界的方法。

2 Viking Swords Buried Upright May Have Been a Guide to Odin and Valhalla – Discovered By Road Crew#GoodNews #GNN #discovery #history https://t.co/gpiKMtcy6M — Good News Network (@goodnewsnetwork) November 19, 2022

根據《Live Science》報導，瑞典東南部西曼蘭省雪平（Köping）郊外準備進行高速公路擴建工程，因此在工程開始前，率先展開了2年的考古挖掘，未料竟發現一座面積不到1英畝（約4046平方公尺）的墓地，裡面約有100座火葬墓，大多數的墓可以追溯至鐵器時代晚期（西元600眠到1000年），除此之外還有2座特別的墓，上面豎直地插著2把劍，這2座劍墓則可追溯至西元9世紀或10世紀的維京時代。

考古團隊指出，在維京時代劍是昂貴的物品，因此把劍插在墳墓上，需要付出巨大的代價，因為劍在壓入地面時會碎裂，導致未來無法繼續使用；而墓地上的這2把劍長約35英寸（約90公分），且都壞掉了，再加上過了1000年，也已經生鏽腐壞。

當時人們把維京劍豎直地插在墳墓上的原因仍是個謎，但考古團隊推測，這可能是將死者奉獻給奧丁的一種方式，並認為插在地上的劍或長茅、箭頭，有助於將死者過渡到另一個世界「瓦爾哈拉」（Valhalla）。

不過也有部分研究人員認為，將尖銳的物品插入墳墓是「防止死者復活」的一種方法，不過考古團隊覺得這並不適用於這次發現的墳墓，因為劍是非常珍貴的物品，如果真的想防止死者復活，可以使用刀或箭頭等較為便宜的武器。