現代人重視健康，相較於市面上販售的食品成份複雜，寧願自己動手製作，不僅省錢還能吃到更天然的食物。不過日本一位人妻想說最近天氣轉冷，打算在家DIY「乾燥生薑片」，改善腸胃功能和手腳冰冷的毛病，沒想到卻發生讓人哭笑不得的悲慘結局。

日本一位人妻近日在推特帳號「@airi_sr400」上傳兩張製作生薑片的前後對比照，畫面中可見，烤網上擺滿了切成薄片的生薑，厚度輕薄透亮，隱約可見底下的烤網，沒想到乾燥過程中不曉得哪個環節出錯，導致薑片全數縮水，變成一顆一顆宛如枯葉般的物體，與原先充滿水分的樣子相去甚遠。

眼看乾燥生薑片的成果慘不忍睹，人妻將對比照傳給老公，想得到些許安慰，沒想到卻遭對方無情嘲笑，「嗚哇！再怎麼樣也縮小太多了吧，真的太好笑了，我差點以為那些東西是垃圾耶」。

照片曝光後網友們也笑翻了，紛紛留言直呼「笑死！鐵架和失敗品看起來超像電蚊拍」、「理想很豐滿，現實很骨感的最佳案例」、「縮水的薑片全部黏在網上耶」、「泡水後會不會變薑茶？」、「根本是烘了個乾燥寂寞」。

不過也有人分享自己的作法，「可以試試看我的方法比較不容易失敗，首先把150g薑、50g蜂蜜跟150g糖放在一起後，用小火慢慢燉20分鐘左右，再把它保存到罐子裡，之後挖一點放在熱茶或是熱水中就很好喝了，全身還會暖起來」。