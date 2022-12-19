至親去世後，不能再在熟悉的日常生活中感受到對方的存在，是一件令人感傷的事情。馬來西亞一名網友的母親在不久前過世，他卻來不及見母親最後一面，讓他非常遺憾，所幸母親在冰箱中存放了許多親手製作的小菜，男子回到家後立刻拿出來享用，藉此紓解對母親的思念之情。

@1million.story bukan tak redha tapi rindu, masih dalam fasa terkejut mama meninggal tiba2. Al-Fatihah untuk mama yang tercinta... ♬ Rela - Shanna Shannon

馬來西亞網友「1millionstory」近日在TikTok感慨，不久前他的媽媽過世，當時他人在遠處，等他趕到時媽媽已經走了，來不及見最後一面，這也成為他一生的遺憾。不過PO主透露，媽媽生前經常會做大量小菜存放在冰箱中，讓家人們可以隨時想吃就吃，或是做為正餐的配菜，於是他一回到家，就拿出媽媽最後一次做的小菜出來吃，藉此抒解思念之情。

從影片中可以看到，PO主孤身一人坐在餐桌前，享用媽媽的「愛心小菜」，並表示這些食物都是「媽媽留下的味道」，之後更一邊流淚一邊說：「這些是母親對孩子的心意，也是我和媽媽最後的回憶，請原諒我在妳離開前，沒辦法見妳最後一面。」

PO主也說，現在母親不在了，他也不知道這些小菜可以吃到什麼時候，但每吃一口都像得到救贖一樣，能暫時緩解對媽媽的思念。影片曝光後，網友們都忍不住紅了眼眶，也有人因此懷念起已逝的家人，「我媽媽已經去世37天了，她做的最後一道菜還在盒子裡，雖然不能吃了，但我很高興它還留在那裡」、「我媽媽一年多前過世，她做的蛋糕我還放在冰箱裡」、「每當我回到老家，打開抽屜聞到媽媽的香水味，都忍不住流淚」。