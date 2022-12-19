古代皇帝享有至高無上的權力，掌握每個人的生殺大權，一旦觸怒龍顏，小心因此掉腦袋。清朝康熙皇帝是歷史上在位時間最長的皇帝，為了替後繼者「鋪路」，臨終前就曾點名一個男人陪葬，直到雍正登基後才明白父親的用心良苦。

根據《搜狐網》報導，這位在康熙臨終前被兩度下詔書陪葬的人就是他的表弟佟佳·隆科多。眾所皆知，隆科多在康熙晚期的「九子奪嫡」之中，和年羹堯兩位大臣都已歸順了四阿哥胤禛，因此當康熙下詔讓隆科多陪葬時，胤禛內心也相當恐慌，於是立即求見康熙，希望父親收回成命。

因為胤禛的求情，後來隆科多幸運逃過一死，不僅不用陪葬，還被加官晉爵，此後隆科多內心對胤禛更多了幾分忠心。康熙駕崩後，胤禛便順利即位，是為雍正皇帝，而作為最大功臣的隆科多被加封為一等公，雍正也親密的喊他舅舅，顯見愛護之情。

事實上，康熙之所以點名讓隆科多陪葬，是為了幫胤禛的皇帝之位鋪路，首先，如果隆科多起兵造反，那麼康熙就有理由藉此除掉隆科多，畢竟隆科多私下結黨營私，野心也日益膨脹，此舉也算是替胤禛解決了一個隱患。

其次是，隆科多如果沒造反，而是請求胤禛代為求情，就表示隆科多十分信任胤禛，若胤禛能讓他免於陪葬，那麼隆科多勢必對胤禛感激萬分，待胤禛即位，隆科多絕對會盡心竭力輔佐。

只可惜胤禛即位後，隆科多恃寵而驕，最終因為野心太大招致禍患，雍正這才明白父親為何兩度點名隆科多陪葬，為了以儆效尤，雍正列了隆科多40條罪狀，並將其革職幽禁，他的兩名兒子也被發配到邊疆，隔年隆科多病死在住所，結束一生。