大陸江蘇一名男子近日無聊上網看影片，沒想到卻看到一段婚禮畫面中的新娘正是自己的老婆，但新郎卻是陌生男子，仔細一查才發現老婆竟然在老家跟別人結婚，讓他當場氣炸了。

綜合陸網報導，江蘇省淮安市一名男子16日在網路上隨意瀏覽影片，沒想到卻發現一段婚禮畫面中的新娘竟然是自己的老婆，讓他當場崩潰。在多方打聽之下，他才知道老婆在貴州老家再婚，但他們夫妻倆並沒有簽字離婚，且育有兩名孩子，因此決定蒐集證據，向老婆提出告訴，讓她受到應有的懲罰。

不過男子的親友認為，夫妻倆育有兩名孩子，站在孩子的立場，應該三思而後行，但男子最終仍決定採取法律途徑。消息一出隨即掀起網友熱議，有人直言女子犯了「重婚罪」，紛紛留言回應「時間管理大師」、「電視都不敢這麼演」、「這兩個孩子就一定是他的嗎，先鑑定一下，說不定會發現新世界」；也有人出言緩頰，「忍忍吧，沒什麼大不了的」、「拋開事實不講，畢竟給你生了兩個孩子啊」。

不過也有人直言事出必有因，不能只聽單方面說法，「到底幹了什麼才能讓老婆回老家再尋良人」、「如果是正常的夫妻關係，女的應該沒有時間去跟別人結婚吧！搞不好兩人處於各過各的狀態，當然就算這樣也不能因為法律手續沒辦妥就再結婚」。