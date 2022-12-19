古人相當重視自己的「身後事」，皇帝在位期間都會挑選一塊風水寶地來建造陵墓，讓自己過世後能有個地方安息，而且為了讓自己過世後，不會有人來打擾、盜墓，陵墓一般都是從內部封死的，但這也不免讓人好奇，最後一個負責封門的工匠該如何逃出去？還是直接待在陵墓內殉葬呢？

綜合陸媒報導，古代最早流行殉葬，皇帝怕死後沒人照顧，就會把宮女、太監、嬪妃全都一起殺死在陵墓裡，且為了保守皇陵確切位置的秘密，工匠們也會一併被留在陵墓內，像是修築秦始皇陵的工匠，在秦始皇下葬完成後，就被秦二世胡亥鎖在陵墓內殉葬。

不過後來大多數皇帝也覺得這種方式過於殘忍，於是想出了許多解決「工匠逃生」問題的方法，比如說利用槓桿原理，一端頂起門後的巨石，也被稱作封門石，另一端則放上重物，等到工匠要撤離的時候，再將重物搬走，封門石自然就會落下，將陵墓的出口封住。

宋元時期還流行一種球形的封門石，先在門後挖一條很長的溝渠，並把石頭放上面，等到門一關，石頭就會受力，往下滑擋住墓門。此外還有一種叫作「拐釘」、類似鑰匙的工具，先在石門上打一個洞，門後放置一個柱狀的封門石，將拐釘插入洞中、勾起封門石，再拉過來，就可以擋住墓門了。