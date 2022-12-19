耶誕節即將來臨，歐美人都會在家中進行裝飾，甚至擺放一整棵耶誕樹，營造濃厚的節日氛圍。外國一名女子日前在欣賞家中耶誕樹時，突然覺得樹裡有一雙眼睛在盯著她看，她撥開樹一看，竟發現裡面藏有一隻大老鼠，讓女子和網友們都嚇壞了。

根據《太陽報》報導，外國網友吉娜（Gina）在家裡擺了一顆耶誕樹，準備迎接接下來的耶誕假期，然而日前她在欣賞裝飾好的耶誕樹時，突然感覺樹裡有一雙眼睛在盯著她看，吉娜非常害怕，但還是鼓起勇氣，拿掃把將樹撥開，未料下一秒和一隻灰色的大老鼠四目相交，讓她不知如何是好。

她將整個過程拍攝成影片，分享到TikTok上，網友們看到全都嚇壞了，紛紛留言，「如果我在現場，我會驚慌地把整顆樹給毀了」、「天啊！快幫我叫救護車」、「我會直接把這顆樹扔進垃圾桶裡」、「看來這隻老鼠的夢想是成為耶誕樹裝飾品」、「牠想跟你們一起過耶誕節」、「怎麼覺得有點可愛」。

吉娜事後又更新了一段影片，畫面中可以看到，她拿出一個桶子罩住老鼠，但用掃把掀開，想要觀察桶子內部時，老鼠又從縫隙中溜了出來，而吉娜養的2隻貓則在旁邊抓老鼠。網友們見狀忍不住替老鼠求情，請吉娜不要傷害牠，吉娜也補充表示，老鼠非常安全，也沒有受傷，「牠現在和我的耶誕樹一起移到室外了。」