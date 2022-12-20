馬來西亞多個地區連日豪雨不斷，19日傳出吉蘭丹州有3姊妹在自家屋簷前查看淹水情況，沒想到卻因為其中1人先接觸了「通電石柱」，導致另外2人也接連觸電暴斃，造成3死悲劇。
綜合外媒報導，事件發生在吉蘭丹州道北縣的甘榜莫叻（Kampung Morak），當地因為連日大雨造成淹水，19日中午約11時45分左右發生一起奪命意外，警消人員獲報後於12時31分抵達現場，但3姊妹已經失去生命跡象。
經相關單位初步調查顯示，當時有一條電纜就在事發住家的遮雨棚上，加上遮雨棚的位置十分接近住家的屋簷石灰柱，導致出來查看水情的女子因為碰到通電的石柱而觸電，隨後又殃及另外2人，最後3人暴斃在住家前方，被發現時屍體漂浮在水中，死狀悽慘。報導指出，3名死者年齡20至27歲，其中有2人是幼兒園老師，25歲的家屬莫哈末阿敏事後也證實這起意外。
根據《台電電力粉絲團》表示，面對有人觸電時，切勿用手直接碰觸對方，當機立斷是要先斷絕電源，且應穿上膠鞋或站在乾的木板上，戴上塑膠手套，用乾木棍等不導電的物體挑開電線，接著撥打119報案，並在確保施救者的安全後視狀況採取急救。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。