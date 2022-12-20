3 beradik maut terkena renjatan elektrik



Tumpat : 3 beradik maut dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Bendang Surau, Morak, pagi tadi. Kejadian jam 11.45 pagi itu, semua mangsa perempuan berusia antara 20 hingga 27 tahun dipercayai meninggal dunia di tmpt kejadian pic.twitter.com/tgrlJkv2bG — Jabatan Netizen Malaysia (@jnmalaysia) December 19, 2022

馬來西亞多個地區連日豪雨不斷，19日傳出吉蘭丹州有3姊妹在自家屋簷前查看淹水情況，沒想到卻因為其中1人先接觸了「通電石柱」，導致另外2人也接連觸電暴斃，造成3死悲劇。

綜合外媒報導，事件發生在吉蘭丹州道北縣的甘榜莫叻（Kampung Morak），當地因為連日大雨造成淹水，19日中午約11時45分左右發生一起奪命意外，警消人員獲報後於12時31分抵達現場，但3姊妹已經失去生命跡象。

經相關單位初步調查顯示，當時有一條電纜就在事發住家的遮雨棚上，加上遮雨棚的位置十分接近住家的屋簷石灰柱，導致出來查看水情的女子因為碰到通電的石柱而觸電，隨後又殃及另外2人，最後3人暴斃在住家前方，被發現時屍體漂浮在水中，死狀悽慘。報導指出，3名死者年齡20至27歲，其中有2人是幼兒園老師，25歲的家屬莫哈末阿敏事後也證實這起意外。

根據《台電電力粉絲團》表示，面對有人觸電時，切勿用手直接碰觸對方，當機立斷是要先斷絕電源，且應穿上膠鞋或站在乾的木板上，戴上塑膠手套，用乾木棍等不導電的物體挑開電線，接著撥打119報案，並在確保施救者的安全後視狀況採取急救。