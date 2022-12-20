美國一對夫妻的8歲女兒過世，2人並未將她下葬，也沒有進行死亡通報，反而將女童的屍體裝進棺材中，開車載著棺材「公路旅行」，目前2人已經被警方逮捕，但他們接受偵訊時表示，他們只是「想要多陪陪女兒」，才會做出這種行為。

根據外媒報導，來自華盛頓州的28歲男子亞歷山大（Aleksander Kurmoyarov）和33歲女子曼蒂（Mandie Miller）本月14日在南達科他州米切爾市被捕，警方在2人的車上發現一個棺材，裡面裝有一具8歲女童的屍體，經過調查後，確認這名女童正是曼蒂從姊姊那邊領養過來的養女。

亞歷山大和曼蒂接受警方偵訊時表示，女兒是在9月10日於家中喝奶昔被嗆死的，他們當時並沒有叫救護車，因為救護車要半個小時才會抵達，他們試圖做CPR挽救女兒的生命，最終還是回天乏術。不過亞歷山大後續又反駁自己的說詞，稱女兒是在萬聖節前後過世的，並說因為「還想多陪陪女兒」，同時也擔心會惹上麻煩，所以才沒有報警。

警方透露，他們是收到驗屍官的舉報，才揭發這起離奇案件，到現場的警方指出，女童的體型以她的年紀來說過於嬌小，似乎有營養不良的問題，而驗屍官也發現女童的死因疑似是他殺，但由於屍體過於腐爛，至少已經死亡超過1個半月，所以暫時將死因列為不明，目前全案仍在調查當中，這對夫妻也被警方依未通報兒童死亡罪名逮捕。