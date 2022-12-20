求學時若沉迷於電動，不只會耽誤課業，也會對生活造成負面影響。大陸一名高材生13年前考上知名大學，卻開始沉迷於網路遊戲，導致他幾乎每一科目都被當，最終無法拿到畢業證書，也不敢回家面對父母，只能住在網咖長達4年，直到朋友與親友幫忙，他才勇敢面對自己的失敗，如今人生也步入正軌。

綜合陸媒報導，1984年出生於河北愛懷縣偏遠村莊的靳（音同進）愛兵，父母從事務農工作，家境並不優渥，為了幫助家裡脫離貧窮，他從小非常努力念書，而父親教育相當嚴厲，時常告誡他「我們家不容易，砸鍋賣鐵供你上學，你一定要出人頭地」，靳愛兵為了不辜負父親的期望，逐漸將學習當成任務。

2003年靳愛兵參加高考，沒想到卻落榜，他選擇重讀1年，最終如願考上吉林大學，為了獲得人民幣3萬元獎學金（約新台幣13萬），他放棄自己最愛的化學，選擇計算機科學系，不過他對於該科目一竅不通，而且也沒興趣，導致學習上越來越挫敗，大二時他接觸到網路遊戲，開始與同學專研遊戲攻略，玩了半年成為資深玩家，在遊戲界小有名氣，從中獲得成就感而越陷越深。

靳愛兵成績變差又長期曠課，許多科目都被當掉，最終未能順利拿到畢業證書，因此也找不到工作，自知讓父母失望了，畢業後也不敢回家，只能住在網咖，賣掉之前賺到的遊戲幣，並擔任遊戲陪玩師，每月收入人民幣1500元（約新台幣6613元），他也沒再繳手機電話費，從此與家人斷了聯繫，長達4年，父母得知後都非常緊張，甚至還登報尋人。

直到靳愛兵在網路上，遇到一個與他擁有相同經歷的朋友，對方勸說「我回家了。你的爸媽也一定也很想你，回家吧！」所幸當時靳愛兵的家人在媒體幫助下，得知人就在學校附近網咖，才趕緊前往找人，靳愛兵看到自己的叔叔和弟弟後，馬上關掉電腦回鄉，而父母並未責備他，只說回來就好，靳愛兵回到家後脫胎換骨，他開始學習編程，如今成為一間遊戲開發公司的主管，還結婚擁有自己的家庭，並養成跑步及早睡早起的好習慣。