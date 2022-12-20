英國一位女子去年因為確診新冠肺炎住院，還一度陷入昏迷長達7周，然而她的女兒卻在這段時間誕生，勞拉對此完全沒有記憶，等她甦醒過來以後，才驚覺自己竟多了一個女兒。

A mum woke up and had no idea that she'd given birthhttps://t.co/3phDRugybj — Mirror Parents (@MirrorParents) December 16, 2022

根據《鏡報》報導，33歲女子勞拉（Laura Ward）於去年7月、懷孕31周時生病，一開始她不斷咳嗽，覺得身體很不舒服，隨後就確診新冠肺炎，原本她以為症狀輕微、身體沒有大礙，未料不久後她就因為呼吸困難住院，隨即陷入昏迷，時間長達7周，就連醫院都和勞拉家人表示情況不樂觀。而她也在失去知覺的情況下，於懷孕31周時緊急剖腹，女兒比預產期還要提早2個月出生。

而勞拉的丈夫在她還沒清醒、出院以前，拒絕替女兒取名字，所幸在9月30日奇蹟發生，勞拉終於從昏迷中甦醒，並在耶誕節前夕出院，勞拉表示完全不記得自己生了孩子，「這一切就像是坐雲霄飛車一樣，當我從昏迷中醒來，我完全不知道自己生了孩子，當老公給我看我們的女兒時，我很震驚。」

只不過勞拉剛清醒時，還不能說話或動作，只能靠點頭傳達意思，她的丈夫一直等到她可以講話以後，2人才終於幫女兒取名為「霍普」（Hope），其他孩子則製作了爸媽最愛的歌曲影片，迎接勞拉回家，讓她感動不已，「今年的耶誕節非常珍貴，因為家人都會陪伴在我身邊。」