澳洲一對父女近日開車遠行4600公里，期間絲毫沒發現到距離方向盤不遠的冷氣出風口藏著一條蟒蛇，直到抵達目的地將車子借給員工開之後，蟒蛇竟突然竄出，嚇得對方立即跳出車外。

根據《鏡報》報導，39歲的安德魯（Andrew）近日駕車載著6歲女兒艾薇（Ivy），從澳洲西部伯斯（Perth）開往東北部的昆士蘭州，父女倆這趟長達4600公里的旅程，以台灣環島一圈約為1200公里計算，約繞行3.8圈，但兩人皆沒有發現駕駛座前方的冷氣孔中竟然藏著一條蟒蛇。

直到安德魯和女兒完成自駕遊，將車子開到昆士蘭州中部的礦山後，他的員工彼得正好結束一天的工作，打算開安德魯的車回家，沒想到彼得駕駛到一半，赫然發現有一顆蛇頭從冷氣孔緩緩探出，嚇得當場拉手煞車，並以迅雷不及掩耳的速度跳出車外。

安德魯得知後也嚇壞了，慶幸當時並非是妻子駕車，無法想像她會有多驚慌。安德魯跟彼得也請教了養蛇專家，得知這條蟒蛇可能來自西澳的沙漠，因為這是當地的品種，推測蟒蛇應該是在酷暑中，趁車窗搖下時爬進冷氣孔找尋涼爽的地方窩著，結果因為冷氣太涼爽而一路「冬眠」，直到最近才甦醒。