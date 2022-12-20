大陸一名老翁因為小時候看到有人打鳥，覺得野鳥很可憐，於是長大後成為保護鳥類的志工，每天他都會花1~2個小時巡護山林，勸阻獵捕並照顧受傷小鳥，而野鳥們似乎也感受到老翁的愛心，知道這裡是能依靠的避風港，野鳥數量從原本的2千隻暴增到5萬隻。

綜合陸媒報導，湖南常德一名70多歲農民譚敦雙因為小時候常常看到有人在打鳥，甚至還有小孩會把小鳥從鳥巢裡打下來、甩進河裡，譚敦雙心生憐憫，決定長大後要保護鳥類。到了1988年，譚敦雙便開始在住家附近進行野鳥保育，他每天會花1~2個小時上山巡護，堅持了25年，勸阻獵捕的同時，如果有看到受傷的小鳥，他也會帶回家救護，等到痊癒了再野放回大自然。

在譚敦雙的不懈努力之下，他所居住的小山林，野鳥數量從原本的2千隻增加到5萬隻，且共有6個品種，包含白鷺、夜鷺、蒼鷺、灰鶴、野鴨和鵪鶉，譚敦雙說，這些野鳥幾乎每年都會飛回來，畫面相當壯觀，四處都是鳥語花香，而且野鳥們似乎知道這裡有人在守護牠們，都不懼怕譚敦雙，還經常在他家附近散步，過去他甚至見過仙鶴在這片小山林出沒。

譚敦雙表示，只要他還活著一天，就會繼續守護這片山林的鳥類，除此之外，他也自費製作宣傳標語和廣告文宣，期待有更多人和他一起加入保護野鳥的行列。