英國一對夫妻日前帶愛犬至盛傳鬧鬼的公園散步，路途中意外拍到一團詭異「白色形體」，他們將影片分享至臉書，稱白色形體應該是「幽靈」，影片在網路上掀起討論，但有人認為，夫妻倆拍到的只是煙霧，根本就不是鬼魂。

根據《紐約郵報》報導，52歲大衛（Dave Rowett）與妻子漢娜（Hannah）先前一如往常，在早上6點半至知名鬧鬼公園「克倫伯公園」（Clumber Park）遛狗，當時天色昏暗，漢娜拿著手電筒在前面照路，但她一直覺得有人在跟蹤他們，便拿出手機拍攝，以防萬一。

漢娜在一處林地上拍到一團詭異白色形體，看起來猶如人形鬼魂。大衛表示，「我當時看到影像後非常困惑，隨後意識到可能拍到幽靈，我全身的毛髮都豎了起來」。據悉，克倫伯公園內有一名女性幽靈，經常在公園內遊走，過去有目擊者形容它身穿灰色長斗蓬，因此被居民稱為「灰女士」。

影片被分享至臉書後，掀起熱烈討論，不少人認為，夫婦倆拍到的只是煙霧，可能來自於電子菸或香菸，但漢娜表示，他們都沒有抽菸的習慣，「它的移動方式很特別，像是用爬的，四肢又細又長像是惡魔，而且如果它只是煙霧，形狀應該會隨風改變，但白色形體卻並未有變化」。