古裝劇中經常看見王公貴族或是紈褲子弟前往青樓尋歡作樂的畫面，儘管青樓女子被世人所輕蔑，但事實上要想進入青樓為妓的門檻極高，需要經過嚴格的選拔，絕不是單純靠臉吃飯這麼簡單。

根據陸網報導，古代青樓女因為要「以色事人」，所以多半被世人所看輕，但其實要想進入青樓，必須經過3道關卡，首先是身家調查，除了家庭成員嚴禁與官場有糾葛之外，也不能有犯罪前科；並且為了日後的培訓計畫，應試女子不能超過17歲。

經過第一輪篩選之後，緊接著進入面試階段，第二關看重的是外貌長相，除了要眉清目秀、唇色紅潤、明眸皓齒，以及長髮烏亮之外，還要胖瘦適中，看起來有衰樣的「三角眼」則會被淘汰。《雜事秘辛》就曾記載，女人「肩寬一尺六寸（約53公分）、屁股比肩寬少三寸（約10公分）。從肩到手指，各長為二尺七寸（約89公分），指離掌四寸（約13公分），細小比較受人歡迎」。

上述兩關通過後還要進行最終的裸體檢查，確認女子體毛的濃密程度、有無異味等，柔軟且數量適中的體毛是首選上品，但若是呈現紅色或黃褐色，則會被認為是「損陽傷身」之人，甚至會招致橫禍。

經過嚴苛的外在選拔後，合格的女子還要接受一連串的培訓，畢竟上門光顧的都是達官顯貴、風流才子，因此青樓女子必須略知琴棋書畫、唱詞、舞蹈等才藝。其中一些較有天賦的女子經過培訓後會被妓院「掛牌」，也就是劃定檔次，僅接受某一個層級的客人；一些女子則有幸成為專屬官妓。此外，老鴇也會傳授伺候客人的技巧，包括怎麼哭得嬌羞又楚楚可人，直到通過考核才能正式「上崗」。