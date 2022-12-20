對於不少女生來說，收到花束是一件浪漫又甜蜜的事情，不過大陸浙江一名女子近日在生日宴上卻收到一束相當獵奇的「豬頭花」，瞬間成為全場焦點，不過網友卻一面倒砲轟此舉實在不妥。

綜合陸媒報導，浙江省金華市一名女子17日在生日宴上收到一束「豬頭花」，只見大大的粉色豬頭放置在花束中間最顯眼的位置，豬嘴巴還咬著一枝白玫瑰，就連豬耳朵也夾上一張生日賀卡，如此獵奇的畫面讓現場眾人一陣錯愕。

畫面中可見，壽星對於這樣的驚喜，嚇得花容失色，還尷尬直呼「我要不要接呀？」不過最後還是上前接下了這份獨特的禮物，一旁的賓客看見這幕也哭笑不得，紛紛拿起手機拍照留影。

影片曝光後隨即掀起熱議，除了少部分人直呼有創意和很實用之外，網友幾乎一面倒砲轟，「這不是罵人嗎，生日送豬頭」、「死人上供才送這個」、「這種驚喜我真心看不懂」、「誰送我這個就立刻絕交」、「這禮物真是越看越害怕」。