現代科技發達，知道流星雨是自然天文現象，而早在3千多年前，古人其實就已發現流星雨。殷商時期的甲骨文中寫有「異於東，星率西。」形容東側天空出現異狀，許多星星往西方飛去，不僅如此，在《左傳》也有相關記載，是史上最早對天琴座流星雨的記錄。

南京博物院名譽院長龔良在大陸節目《國寶大會》提到，殷商甲骨文出現一行字寫著「異於東，星率西。」指當時的人在觀察天象時，發現東方有異狀，之後天上出現許多星星，都朝西方飛過去，由此可知，武丁時期的人早就觀察到流星雨。

另外，在西晉史書《竹書紀年》也記載「夏帝癸十五年，夜中星隕如雨」，最為詳細的是春秋時期的《左傳》，寫到「魯莊公七年夏四月辛卯夜，恆星不見，夜中星隕如雨」，指魯莊公七年（公元前706年）出現許多流星雨，據後世研究後得知，此為天琴座流星雨的最早記錄。

在南北朝時期的《宋書．天文志》記載更為詳細，清楚形容流星雨的狀況，「大明五年……三月，月掩軒轅。占曰：『女主惡之。』有流星數千萬，或長或短，或大或小，並西行，至曉而止。」不僅如此，古人還知道流星墜落地面會變成隕石，《史記．天官書》就寫下「星墜至地，則石也。河、濟之間，時有墜星。」指星星墜到地面就是石頭，而在黃河、濟水間常發現墜星。