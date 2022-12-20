經常看古裝劇的人就會發現，不管故事背景設定在哪個朝代，大臣和皇帝稟報事務時都必須下跪磕頭，但事實上，「跪拜」在古代屬於最敬禮，通常只在盛大的場合才會使用，一直到元朝入主中原、主僕觀念普及後，眾大臣才被規定必須跪拜才能和皇帝報告。

綜合陸媒報導，先秦時期不論貴族還是百姓，大家都不分貴賤、席地而坐，但當時的坐姿與現代不同，是採取「跪坐」姿勢，必須雙膝著地，再把屁股抵著腳跟，如果想要表達尊敬，就要身體前傾、腰桿挺直、雙手觸地，變成跪拜的姿勢，又稱作「稽首」，但通常只會對天、地、君、親、師才會做出的禮節，而對方長者只需要平舉起雙手，輕輕用額頭碰一下手即可，這個回禮稱作「空首」。

因此古代早期君臣之間的行禮方式，是一方行跪拜大禮，另一方淺淺回禮即可，這樣的習慣伴隨著坐姿，一直延續到東漢末年。到了魏晉時期，北方游牧民族所使用的胡椅流入，也就是高腳椅，導致跪坐成為歷史，跪拜也變成一種非必要的方法。

在唐朝，君臣之間是可以互相坐著對話的，直到宋朝出現尊卑概念，皇帝坐著、大臣站著，而跪拜只有在大型朝會、祭祀等隆重場合才會使用；元朝入主中原後，跪拜禮就成了常態，大臣報告工作時皆跪奏事，且一直傳承到明清2朝，並在清朝達到最高峰，甚至還得磕頭，磕出聲音才能表達出百分百的敬意。