參加親友的畢業典禮時，多數人都會買花祝福，不過泰國一名大學應屆畢業生，近日收到用1000泰銖鈔票製作的「天使之翼」，還有皇冠與花環，全身要價約200萬泰銖（約新台幣180萬元），她的超狂畢業禮物，也成為典禮上的亮點。

綜合泰媒報導，曼谷大學一名女大生近日畢業，她的家人為了慶祝，竟找店家特製鈔票版的「天使之翼」，用千元泰銖紙鈔打造出天使翅膀，不僅如此，還有皇冠及花圈等，也全都是用紙鈔製作，身旁還有不少攝影師幫忙拍攝，行頭非常驚人。

曼谷大學將此事分享至TikTok，累積380萬觀看次數，不少網友表示，「如果我畢業時也拿到這麼多，第一年我就不工作了，直接先出國旅遊」、「如果孩子以優秀成績畢業，翅膀可能會更大」、「畢業後，直接收到一筆創業資金」、「根本是把一輛車穿在身上」。

泰國近日迎接畢業季，先前一名正妹畢業生Ying Chanita同樣也掀起討論，典禮上她五體投地下跪，趴在一名穿畢業長袍男子的鞋上，而對方男子則彎下腰，用左手碰觸她的頭，進一步了解得知，穿長袍男子是Chanita的哥哥，兩人出身單親家庭，經濟狀況拮据，母親的薪水僅能支付一人學費，哥哥為減輕母親負擔，10年前選擇退學，將讀書機會留給妹妹，而她當天向哥哥行大禮，就是想表達自己的感謝。