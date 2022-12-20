天氣冷的時候，大部分的人都能躲在家中取暖，但有許多流浪動物卻得在外受凍。大陸一名男子日前看到雪地上有動物的腳印，於是好奇跟著往前走，未料竟發現一隻被凍僵、死亡的貓咪，牠整個身體蜷曲在角落，試圖尋找最後的溫暖，讓大家看到都忍不住紅了眼眶。

綜合陸媒報導，新疆伊犁日前下了一場大雪，當地一名男子見雪地上有小動物的腳印，出於好奇就順著腳印方向走，發現一隻蜷縮在牆角的流浪貓，牠一動也不動像是睡著了一樣，但有人靠近牠都沒有反應，讓男子覺得有些不對勁，伸手一摸才發現貓咪早已沒了呼吸。

從畫面中可以看到，男子把凍僵的貓咪翻過來查看，發現牠蜷曲著四肢，盡可能把自己縮在最溫暖的角落裡，然而還是抵擋不住酷寒的天氣，最終被活活凍成冰雕，永遠定格在雪地裡。男子看到這幕心疼又難過，最後找了一塊沒有人經過的空地，挖了一個洞，用衣服包裹好以後，將貓咪埋進土裡。

這隻流浪貓的遭遇宛如童話故事《賣火柴的小女孩》，讓網友看了都十分不捨，紛紛留言，「願你下輩子不再流浪，有個疼你的主人」、「這麼可愛的貓咪，看得太難受了。來生一定會溫暖度過，不挨餓、不受凍！」、「去喵星了，那裡溫暖，還有好吃的」、「養貓的人看不了這個」、「希望牠是在溫暖的夢裡走的，不然真的好痛苦。願牠下輩子幸福溫暖健康快樂」。