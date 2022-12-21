天然釣魚場？大陸一名男子日前PO影片炫耀，表示自家後院陽台可以夜釣，只要把釣竿放在欄杆上，等到有動靜再拉竿，就能獲得新鮮又肥美的漁獲，讓他高興直呼自己已經實現「海鮮自由」，讓眾多網友看了都羨慕不已，直呼光是住在這裡一年，就能省下一大筆買菜錢。

根據《星視頻》報導，廣東廣州一名男子分享一段影片，只見他在住家陽台的欄杆處放置魚竿，未料不久後就有動靜，他奮力拉起，順利釣到一條鰻魚和一條黃鰭棘鯛，2條漁獲看起來肥美新鮮，讓男子開心直呼自己已經實現「海鮮自由」。

男子受訪時透露，自家後院陽台可以夜釣，只要把釣竿放在欄杆上，等到有動靜再收竿即可，男子也非常喜歡夜釣，覺得十分刺激，雖然每次都一定會有收穫，卻不知道釣上來的會是什麼，他的孩子們也很喜歡看他夜釣，每次看到他釣到魚了都會相當興奮。

網友們看到影片後都羨慕不已，甚至還有人詢問男子賣不賣房子，其他人也紛紛留言，「天然釣魚場，可遇不可求」、「住在這裡一年，買菜的錢都可以省一大筆」、「這房子在釣友眼裡，比北京、上海、廣州、深圳的別墅都還值錢」、「這房子在哪裡？我也想住」、「這房子有點過分了！居然連鰻魚和黃鰭棘鯛都能釣到」。