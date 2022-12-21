喜鵲身形嬌小，不過面對敵人時，牠們也是相當凶悍。大陸一名攝影師在北京溫榆河進行拍攝，捕捉到喜鵲激戰猛禽紅隼的過程，由於喜鵲的領地意識很強烈，面對體型稍大的紅隼，並未感到害怕，雙方互相攻防，影片讓網友驚呼「鳥也懂兵法」。

綜合陸媒報導，攝影師上官雪兒日前到北京溫榆河附近拍攝，看到喜鵲大戰紅隼的過程，當時紅隼站在樹上一動也不動，喜鵲發覺自己的領地被侵占，不斷在一旁盤旋，想干擾紅隼讓對方自行離開，但面對喜鵲的挑釁，紅隼並沒有理會，而是繼續待在樹上休息。

喜鵲不斷進攻，甚至站在旁邊，直接面對紅隼，紅隼頓時被激起戰鬥意識，雙方在樹頂盤旋對決，誰也不讓誰，最終不確定喜鵲是否有順利趕走紅隼，但兩隻鳥的攻防戰非常精彩，影片累積近21萬觀看次數，不少人表示「喜鵲不去報喜，改看兵法啦」、「紅隼抓老鼠、麻雀沒問題，要是和體型差不多的喜鵲鬥，未必能佔上風」。

根據《陽明山國家公園》介紹，喜鵲全長約46至50公分，不僅智商高，警覺性也很高，在華人文化中象徵福氣，因此在古畫、詩歌及對聯都常出現，在1990年以前，喜鵲在台灣並不普遍，僅出現於台南、桃竹一帶，不過隨族群漸增，喜鵲已成為台北市最常見的大型鳥類之一。