近來大陸新冠疫情攀上高峰，各地缺藥問題湧現，退燒藥物更是一藥難求。大陸一名人妻確診發高燒，丈夫著急四處求藥，卻始終買不到，他絕望地在家中翻箱倒櫃，希望能翻出奇蹟，未料竟真的在冰箱中，發現已逝女兒生前看病，醫生開立的退燒藥，讓他崩潰痛哭，直言：「是妳在幫爸爸照顧媽媽嗎？」

大陸2歲女童「櫻桃」今年6月因意外不幸過世，夫妻還未走出喪女之痛，又碰上疫情大爆發，2人連夜排隊做了核酸檢測，豈料結果出爐，發現妻子確診，還開始發燒，一個人被隔離在房間裡面，然而家裡沒有任何退燒藥，丈夫跑遍附近的藥局也買不到藥，網路上的黃牛更是將藥炒到2500人民幣（約新台幣1.1萬）的天價。

丈夫情急之下，只能在家裡翻箱倒櫃，希望可以翻出奇蹟，沒想到竟在冰箱裡，翻到女兒1歲2個月大時，因為生病醫生配給的退燒藥，丈夫看到藥袋上的名字忍不住崩潰落淚，感嘆道：「櫻桃，是妳在幫爸爸照顧媽媽嗎？」

網友們看到影片後，也不禁紅了眼眶，同時也替這對夫妻加油打氣，「保重身體，她也會心疼爸爸媽媽的」、「同為父母，能體會你們的心如刀割」、「希望你們能早日從悲傷中走出來」、「哭了，跟我家孩子差不多大」、「是女兒在默默守護媽媽…」、「叔叔，你也要照顧好自己」。