大陸河北涿州近日氣溫驟降，當地一名水族店老闆長達一周沒開店，近日她上班時發現，魚缸裡的水竟結冰了，魚也被凍在一起，起初以為魚全死了，但經過一天的自然解凍後，魚竟全復活，讓不少人直呼是奇蹟。

根據《星視頻》報導，河北涿州一名水族店老闆一周沒營業，近日回到店裡發現，魚缸的水結冰了，裡面的金魚全被凍住，未料經過一天的自然解凍後，金魚奇蹟復活，讓她直呼不可思議，將影片分享至網路。不少人表示「魚活下來了，魚缸也沒裂，真的是奇蹟」，但也有人提醒，「魚雖然復活了，但魚的內臟和重要器官會有不可逆的損傷，短時間內還是可能會死」。

但魚被冰凍時間過長，其實也無法復活，去年哈爾濱工業大學門前一座冰雕中，出現一條被凍住的魚，民眾發現後用鏟子將魚取出來，搶救後並未復活，北京科學中心解釋，細胞內細胞質中約80%是水，在低溫環境中會結冰並形成冰晶，而魚在冰雕中待了至少好幾天，已經完全凍結，表示牠體內細胞早就死亡，就算挖出來放到溫暖環境也無濟於事。

先前還有人將凍得硬梆梆的魚放進水中，豈料沒多久就復活，這類實驗是將魚先放入液氮或乾冰冰箱中，時間約10幾秒鐘，魚的表面就會凍結，再趕緊放入溫水，就會達到「凍魚復活」的效果，魚細胞內的水雖結冰，但面積並不大，還未破壞到細胞，但長時間放在液氮或乾冰冰箱內，魚的神經系統遭破壞，同樣不可能復活。