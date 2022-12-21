秦始皇陵是重大的考古發現之一，不過人們對兵馬俑的印象一般都是「灰頭土臉」，但其實它們剛出土時都是五顏六色的，因為接觸到空氣才失去色彩。近日大陸一名網友分享兵馬俑剛出土時的影片，大家都被它栩栩如生的模樣給嚇壞了，紛紛驚呼：「還以為是真人頭！」

微博網友「玄清古美術」於本月20日分享了剛出土兵馬俑的影片，從畫面中可以看到，這顆兵馬俑頭不像人們一般看到的，只有純粹的灰色，反而還保有原本的鮮豔色彩，雖然表面沾有許多泥土污漬，但其膚色和嘴唇的紅色都恰到好處，看起來栩栩如生。博主也在留言處補充，大家之前看到「灰頭土臉」的兵馬俑，其實一開始和影片中一樣具有色彩，只是因為氧化才失去了顏色。

影片曝光後，立刻引發網友熱議，剛出土的兵馬俑過於逼真，讓大家都震驚不已，「怪不得說當年老農挖到兵馬俑以為挖到了人頭，嚇得要去報警。之前以為是故意誇大的，不然就是老農沒見過世面，現在終於懂了」、「一晃眼還以為是真人頭」、「這也太模擬了，嚇人啊」、「感覺臉上好像有血色」、「這個肉感、這個血色，老祖宗工匠是怎麼做到的」、「天哪，這就是秦朝的工藝，已經2000多年了依然栩栩如生」。

根據《鳳凰新聞》報導，兵馬俑剛出土時，其實都是五顏六色的，但因為距今已有2000多年歷史，又被長埋於地底，所以兵馬俑出土以後，身上的顏色就會在3個小時內因氧化不見；而當時還沒有能夠完整保留兵馬俑色彩的技術，因此大陸考古團隊暫停對秦始皇陵兵馬俑的考古挖掘。