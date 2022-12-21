唐朝女官「上官婉兒」是武則天的得力助手，不過上官婉兒年幼時，祖父與父親被武則天陷害而喪命，導致她家破人亡，變成宮中婢女，但上官婉兒長大後，不僅沒為家人報仇，反而還效忠武則天，大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲分析出兩原因，其中一個就是她知道唯有靠武則天，才能扭轉命運。

上官婉兒的祖父是唐高宗時期的宰相上官儀，當時高宗不滿身為皇后的武則天過於跋扈，欲將她廢為庶人，便召見上官儀討論，而上官儀對高宗說「皇后專恣，海內失望，宜廢之以順人心。」意思是皇后囂張跋扈，百姓恐受不了她的專權，廢除才能順應人心。

唐高宗遂命令上官儀起草廢武則天的詔書，豈料卻被武則天發現，她哭著勸唐高宗收回成命，唐高宗最終心軟妥協，為了不讓武則天埋怨他，甚至稱這是上官儀的主意，武則天從此將上官儀視為心腹大患，之後藉機以「離間二聖、無人臣禮」誅殺他，不僅如此，他的兒子上官庭芝同樣被殺害，也就是上官婉兒的父親。

上官婉兒隨母親被發配到宮廷擔任官婢，雖然她身分低微但不認命，在母親的教導下熟讀詩書，而且非常聰明。儀鳳二年（西元677年），武則天聽聞上官婉兒天資聰穎，因此召見她並出題測試，豈料上官婉兒對答如流，深受武則天喜愛，還免除她奴婢的身份，掌管宮中詔命，武則天稱帝後，上官婉兒成為她心腹女官，一次她犯了死罪，武則天還不忍處死，只施以刑罰「黥面」。

于賡哲教授提到，武則天明明是上官婉兒的仇人，但她卻並不痛恨對方，主要是祖父與父親被殺時，上官婉兒才剛出生不久，所以對他們毫無印象，再者是上官婉兒自知，她能擺脫奴婢身分，還在宮中得到地位，主要就是靠武則天，唯有依靠她，自己才有翻身機會，而且武則天能力強，也讓上官婉兒心服口服。