人與狗的相遇是一種緣分。大陸一對夫妻日前開車出門買宵夜，發現店家附近出現一隻流浪狗，一直跟著他們，夫妻倆買完後準備離開，流浪狗還追著車跑，讓他們看了非常不忍心，最終下車將狗帶回家，讓不少網友看了非常感動。

根據《星視頻》報導，湖南婁底一名劉姓女子近日與丈夫開車外出，下車購買宵夜時，發現店家附近出現一隻流浪狗，而且總是待在他們旁邊，無論夫妻倆走到哪，狗就跟到哪，期間還有一名外送員路過，原本想將狗帶回家飼養，但流浪狗卻不願意，外送員只能無奈離開。

劉姓女子提到，詢問店家得知，這隻狗近日才出現在這一帶，身上也沒有牽繩，附近商家擔心狗餓死，也有幫忙投餵，但流浪狗卻不肯吃，讓他們傷透腦筋。劉女取完餐點後準備離開，狗狗還跳上他們的車，但夫妻倆還未有養狗的打算，因此將牠趕了下去，又非常不忍心，承諾只要狗跟著他們的車跑，就將狗帶回家。

未料流浪狗真的追著車跑，讓夫妻倆看了非常驚訝，實現諾言將狗抱回家，還帶牠到醫院做檢查，所幸身體並未有健康問題。影片曝光後，不少網友感動的說「流浪狗自己找主人」、「人狗奇緣」、「有時候人與狗的相遇，就是這麼奇妙，是一種非常特殊的緣分」、「或許牠早就看出來，這對夫妻就是牠未來的主人」。