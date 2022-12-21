狗界戲精！大陸一名女子在過馬路時，看到一隻疑似癱瘓的流浪犬，吃力地拖著2條後腿穿越危險的馬路，讓她看了相當不捨，但又覺得狗狗堅強的行為非常勵志，當她正在感動的時候，狗狗卻突然站了起來，靈活輕巧地用4隻腳行走，意想不到的反轉讓女子傻眼不已。

根據陸媒報導，廣東汕尾一名女子在過馬路時，看見一隻米白色的流浪犬，牠疑似癱瘓，拖著2條後腿吃力地穿越車水馬龍的馬路，讓女子看了心疼不已，同時又覺得這隻狗狗很勵志，於是拍下影片想要傳給朋友看，未料下一秒竟出現反轉，這隻狗狗一走到馬路另一邊，就立刻恢復正常，以4隻腳行走，女子見狀瞬間傻眼。

網友們看到影片，都忍不住笑了出來，紛紛留言，「這是一種很新的藝術行為」、「怎麼好的不學，學了個不好的」、「有沒有可能是牠看多了，所以就學會了？」、「我家的狗以前也這樣走路過，搞不好只是在鬧著玩」、「這是正常狗能做的動作嗎？」、「我都開始心疼了，然後下一秒牠居然站起來了」、「把我的眼淚還來！」

另外有網友透露，他以前也看過幾次朋友家的狗這樣走路，好奇詢問以後才得知，可能是因為狗狗胯下癢，但該部位是無法用後腿搔癢的位置，因此狗狗只好趴在地上，用跟地板摩擦的方式來抓癢。