電影續集《阿凡達：水之道》睽違13年上映，許多影迷都相當期待，紛紛買票進電影院觀看，豈料印度安得拉邦一名男子近日與弟弟到戲院觀賞，疑似因太激動，電影看到一半竟心臟驟停，緊急送醫後仍宣告不治。

根據《獨立報》報導，安得拉邦（Andhra Pradesh）卡基納達一名男子斯里努（Lakshmireddy Srinu），17日與弟弟到戲院觀看《阿凡達》續作，豈料電影演到一半，斯里努突心臟驟停，當場昏倒在地，弟弟發現後趕緊將人送往醫院，但經急救後仍不治，留下一對兒女，讓家屬都非常傷心。

富通醫院（Fortis Hospital）院長格拉（Sanjeev Gera）指出，受到壓力影響，血壓有可能會升高，心臟動脈負荷不了而破裂，就會導致心臟驟停。而阿斯特醫院（Aster CMI）庫馬爾醫師（Pradeep Kumar D）表示，此類死亡原因確實發生於激動人心的比賽，或情緒激動的情況下，但電影不太可能直接造成死亡，主要與個人情緒有關。

據悉，此並非首次有觀眾觀看《阿凡達》過世，台灣一名42歲男子2010年看《阿凡達》時，在電影播放中，因心臟病發作而昏厥，送院後已無呼吸心跳，搶救無效，進一步了解得知，該男有高血壓病史，可能是看電影時過度興奮，導致他心臟病發作而喪命。