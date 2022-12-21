轉眼又要過年了，記得去年這時候一直在掙扎要不要接案，因為我只接離世溝通，大過年的談生死太沉重，但沒想到私訊一個個進來。

用文字預約是一般的習慣，但有位主人堅持傳送錄音檔，除夕當天在語音裡哭得肝腸寸斷，訴說的內容驚悚又詭異，頓時我感覺有種被「煞」到的不舒服，最後去收驚安頓自己的魂魄，只能對這位主人抱歉。

但我還是接了其他個案，很訝異，過年期間這麼多毛孩意外去當了天使，以去年來說，光是主人「託人照顧」的就不在少數，所以說，過年時毛孩該帶在身邊一起回老家？還是放家裡請朋友照顧？或是找家寵物旅館比較安心？相信很多主人都陷入兩難中，只是，我剛好去年遇到的都是主人以為最安全的託朋友照顧，沒想到卻發生了誰都不想看到的憾事。

飼主在返家之前感應到Igo不舒服，朋友也作了有貓死掉的夢，未料隔天一看，Igo真的過世了。(圖/Igo爸爸提供)

Igo的主人就是其中之一的傷心人，他認為讓貓咪在家裡是最自在安全的，因此過年回老家就拜託朋友來家裡餵食，朋友每天都會回報狀況「一切都好」，怎料就在他要返家的前一天，最寶貝的Igo就傳出離世的消息，爸爸只要一想到Igo走時孤單沒人陪，心就痛到喘不過氣，常常對著空氣跟Igo說話。

Igo只有三歲，本是活潑年紀，但剃毛後，Igo老婆不認得牠了，每次牠想靠近小寶寶，母貓就會攻擊牠，讓Igo變得自卑又憂鬱，之後開始出現血尿，時好時壞。Igo是罕見愛撒嬌的金吉拉，三年來隨著爸爸搬過很多次家、陪他經歷過很多低潮，跟其他貓比起來，爸爸跟Igo有著革命般的情感，爸爸早已經把Igo當成唯一的親人，也因為常要導尿，讓爸爸最不放心。

也許是心有靈犀，爸爸竟然在返家的前一天凌晨就感應到Igo很不舒服，快要死掉的感覺，趕緊打電話問幫忙照顧的朋友，但朋友說，剛餵完回家，沒有什麼異狀。只是說也奇怪，當天換這位朋友夢見有貓死掉，於是朋友第二天又緊急去看，結果發現Igo真的走了，爸爸認為懂事的Igo是到叔叔夢裡去謝謝他的照顧吧。

當我跟Igo溝通時，我第一次遇到小天使連線時睡到流口水，被我的呼喚聲驚醒，還問我什麼事，可見Igo雖然走得很突然，在天堂的牠卻是很放鬆的，「只是換個地方睡覺而已」牠說。

但牠隨後加了一句「爸爸，你怎麼去那麼久」，過年七天的假期，對毛孩來說，真的是很久。「Igo努力發出的訊號，不知爸爸有沒有收到，但Igo盡力了。」

爸爸不捨地問還能為Igo做什麼嗎，這小貼心依然不忘展現牠對爸爸的愛：「爸爸，你的眼淚Igo都收集起來了，用我的毛毛吸起來了」，牠觀察到主人很辛苦：「爸爸很不會照顧自己，不要以為Igo不知道！」「你可以為Igo做的，就是好好照顧自己哦！」

一年過去了，不知道Igo的爸爸是不是有記住寶貝的話，好好照顧自己。