印度納塔卡邦一名高中校長日前以「舉止不端莊」為由，將一名女學生帶到自己宿舍房間約談，意圖侵犯對方，事跡敗露後，引發宿舍所有女學生不滿，拿著棍棒追打校長，把人打到跪地求饒，整段過程也被錄了下來，該名校長目前已被逮捕。
根據《印度快報》報導，納塔卡邦（Karnataka）一名高中校長欽馬亞南（Chinmayanand），14日晚間以「行為舉止不端莊」為由，要求一名女學生跟他回宿舍房間，豈料一進到房內後，校長竟意圖侵犯，所幸女學生及時逃出，返回宿舍向其他同學求救。
同學和室友得知此事後非常氣憤，整棟宿舍女學生手持棍棒找校長「算帳」，看到對方就狂毆，其中一人還大吼，「先生，你為什麼要碰她？我們做錯什麼了？你還算是校長嗎？」，期間還有女學生氣憤地說，她也曾被校長騷擾過，欽馬亞南最終被打到跪地求饒，不久後警方到場將人逮捕，過程全被拍了下來。
當地警方接獲報案展開調查，欽馬亞南過去就有多次性騷擾女學生的紀錄，他曾拐騙女學生看不雅影片，交談中還會使用汙穢的字眼，沒想到這次更加惡劣，竟然企圖侵犯女學生。欽馬亞南最終被依性騷擾、跟踪、恐嚇和兒童性犯罪防制法等罪名逮捕，將移送檢方偵辦起訴。
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