印度納塔卡邦一名高中校長日前以「舉止不端莊」為由，將一名女學生帶到自己宿舍房間約談，意圖侵犯對方，事跡敗露後，引發宿舍所有女學生不滿，拿著棍棒追打校長，把人打到跪地求饒，整段過程也被錄了下來，該名校長目前已被逮捕。

Girl students of a govt school in Karnataka's Mandya district beating up the head teacher of the school for alleged sexual misconduct against students. He was later arrested and charged for rape and and criminal intimidation.#Karnataka pic.twitter.com/gWMFK74vRB — Korah Abraham (@thekorahabraham) December 15, 2022

根據《印度快報》報導，納塔卡邦（Karnataka）一名高中校長欽馬亞南（Chinmayanand），14日晚間以「行為舉止不端莊」為由，要求一名女學生跟他回宿舍房間，豈料一進到房內後，校長竟意圖侵犯，所幸女學生及時逃出，返回宿舍向其他同學求救。

同學和室友得知此事後非常氣憤，整棟宿舍女學生手持棍棒找校長「算帳」，看到對方就狂毆，其中一人還大吼，「先生，你為什麼要碰她？我們做錯什麼了？你還算是校長嗎？」，期間還有女學生氣憤地說，她也曾被校長騷擾過，欽馬亞南最終被打到跪地求饒，不久後警方到場將人逮捕，過程全被拍了下來。

當地警方接獲報案展開調查，欽馬亞南過去就有多次性騷擾女學生的紀錄，他曾拐騙女學生看不雅影片，交談中還會使用汙穢的字眼，沒想到這次更加惡劣，竟然企圖侵犯女學生。欽馬亞南最終被依性騷擾、跟踪、恐嚇和兒童性犯罪防制法等罪名逮捕，將移送檢方偵辦起訴。

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