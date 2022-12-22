北京故宮即紫禁城，是明清兩朝24位皇帝的皇宮，皇帝平時都會在乾清宮處理政事，宮內正殿寶座上方掛著「正大光明」匾額，神奇的是，每到冬至前後，匾額底下的金龍圖就會發光，歷史專家解釋，這與冬至的太陽高度有關。

北京故宮博物院在微博提到，乾清宮殿內寶座上方掛著「正大光明」匾額，是清朝順治皇帝御筆親書，底下還有五條金龍圖騰，而且唯有在冬至前後，金龍圖騰才會閃閃發亮，使整塊匾額看起來像在發光，平時無法看到此奇景，起初有人認為這是天降神光，但蘊含的其實是古人的建築智慧。

北京故宮解釋，冬至日期普通落於國曆12月21至23日之間，每年依地球傾斜角度、太陽位置而略有不同，今年則是在12月22日，而冬至的太陽高度角最小，指陽光入射方向與地平面的夾角，正中午時約27度，光線照進乾清宮的門窗，再被大殿地板反射，剛好照到匾額及五條金龍圖騰，所以才會使其發亮。

反之，夏至太陽高度角是一年中最大的，約為73度，乾清宮突出的屋簷正好能遮住太陽光，防止殿內過於炎熱，冬至時太陽高度角最小，屋簷不會遮擋光線，陽光能夠照進殿內深處，使乾清宮達到冬暖夏涼的效果，此外乾清宮的地磚使用金磚，質地細緻又堅硬，鋪好後還會塗上桐油，使金磚韌性更強，表面平滑又有光澤，太陽光反射更佳。