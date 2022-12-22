許多人購買商品時，都會仔細閱讀包裝上的成分標示，最近日本一名網友外帶壽司回家，仔細觀察成分標示，才發現壽司竟被添加了「老人味」，讓他又傻眼又困惑，完全搞不懂自己吃了什麼東西。文章一出立刻引發網友熱議，大家也都很好奇「老人味」到底是什麼味道。

日本網友「@lightgreen_ko」在推特發文表示，他日前到超市外帶了一份壽司套餐回家享用，吃完以後無聊翻看包裝上的成分標示，只見前幾個成分還很正常，有紅甘、帆立貝、蝦子等常見食材，然而中間卻穿插了名叫「老人味（加齢臭）」的成分，推主看到瞬間嚇傻，驚呼：「這不應該是添加進食品裡的東西吧？難道我在不知不覺間吃下了老人味嗎？」

日文的「加齢臭」其實就是中文的「老人味」，指的是隨著年齡增長而自然出現的一種體味。推文曝光後，許多網友也驚嚇不已，紛紛留言，「聽說成分是依照比例順序排列的，看來老人味加得比螺肉還多，真厲害！」、「如果不是誤植就真的太糟糕了」、「難道是隱藏食材？」、「拜託不要加老人味…」、「會不會是製作成分標示的人很在意自己散發出來的味道？」

事後推主透露，因為實在太過好奇，於是又跑回超市詢問，才得知只是烏龍一場，壽司套餐裡面使用的是「鰈魚」（カレイ，Karei）的鰭，卻不小心誤打成「老人味」（かれいしゅう，Karei shū），實際用料並沒有錯誤，讓推主終於鬆了一口氣，但也忍不住吐槽，「錯太多了吧！」