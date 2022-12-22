印尼一所大學近日舉辦5000人拔河大賽，希望打破最多人參賽的紀錄，未料比賽還沒開始，就先傳出憾事，拔河繩索在賽前因不明原因斷裂，往回彈的過程中撂倒一名女參賽者，她整個人被掀翻，轉了180度後，頭部撞上一旁的水泥護欄，當場爆血身亡。

Tim penyidik Reserse Kriminal (Reskrim) Polrestabes Makassar memeriksa puluhan orang, terkait insiden tewasnya seorang peserta kegiatan tarik tambang yang digelar Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin (Unhas).@IDNTimesSulsel https://t.co/7duP1Bo7qW pic.twitter.com/TepaHaIU3o — IDN Times (@idntimes) December 21, 2022

根據《每日郵報》報導，印尼望加錫哈桑努丁大學（HUM）本月18日舉辦拔河比賽，參賽人數高達5294人，繩子長度則長達1540公尺，希望能打破印尼世界紀錄博物館（MURI）最多人參賽的拔河紀錄，主辦方將所有人拆成兩半，各自站在繩索兩側拔河。

然而比賽還沒有開始，悲劇就先發生。拔河用的繩索因不明原因斷裂，並迅速往回彈，過程中撂倒了一名女參賽者馬錫塔（Masita），她整個人被掀翻，轉了180度後，頭部撞上一旁的水泥護欄，當場爆血身亡，其他參賽者見狀都嚇壞了，急忙上前查看馬錫塔的狀況。

主辦方受訪時透露，馬錫塔當時正抓著繩索自拍，因此才會遭到繩索「攻擊」，但監視器畫面卻顯示，現場沒有任何人在自拍，包含馬錫塔在內，與主辦方的說詞相互矛盾。

此外當地報導指出，這次的意外事故還有13人受傷，分別是骨折、割傷和擦傷，並被送往醫院治療。主辦方也駁斥對於「疏忽」的指控，稱他們有做好所有的安全措施，同時表示馬錫塔的死只是一場意外，目前印尼警方已經介入，全案仍在調查中。