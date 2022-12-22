明朝忠臣方孝孺因為痛罵明成祖朱棣，而落得被凌遲、滅族的下場，代價十分慘重，但在歷史上有另一位忠臣的下場比方孝孺更慘，大臣景清為了替先帝報仇，準備行刺卻被揭穿，最後不但被朱棣處死、誅九族，就連鄉親都受到牽連，直接被屠村，變成廢墟。

根據陸媒報導，景清是明太祖時期的進士，擔任翰林院編修，後出任左僉都御史，然而因為奏章寫錯字、私自塗改，而遭言官彈劾入獄，所幸他被朱元璋看中，不久後就得到釋放，並派他到川、陝等地巡查私茶，之後更任命他為金華知府。

建文帝即位後，擔心諸王的權勢過大，在大臣的建議之下，實行削藩政策，其中鎮守北平的燕王朱棣，是朝廷最忌憚的對象，於是建文帝派景清出任北平參議，與朱棣交好。

後來燕王朱棣發動靖難之變，攻入南京稱帝，是為成祖，忠於建文帝的官員大批被殺，景清為了替建文帝報仇，先假意歸降，再加上他本來和朱棣就有交情，於是逃過一劫，還能繼續留任原官職，景清為了降低朱棣對自己的戒心，經常獻殷勤、表忠心，一年後終於要付出行動，刺殺朱棣。

未料早在他行動之前，一名占卜師上奏，稱「有紅色異星將侵犯帝座」，當天上朝時只有景清身穿紅衣，朱棣驚覺不對，立刻派人搜身，結果真的從衣服裡搜出一把刀，朱棣責問他，景清見事跡敗露也不裝了，激動表示這麼做只是要替建文帝報仇，朱棣氣憤不已，下令將景清凌遲處死，並誅其九族，還挖掘他的祖墳。

景家滅門之後，朱棣仍不解氣，竟又下令將景清家鄉的居民全部殺光，凡是跟景清有任何關聯的人都受到牽連，家鄉直接被夷為廢墟，史稱「瓜蔓抄」。直到宣德年間，明宣宗替建文帝的忠臣平反，將景清追諡忠烈，並在各地為他建廟奉祀，到了清朝乾隆年間，又改諡號為忠壯。