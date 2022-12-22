大陸四川一名女子養了價值不斐的雷龍魚，豈料寵物竟逃獄掉進馬桶，全家出動撈魚，但不管怎麼撈都撈不到，他們只好請樓下鄰居幫忙，把對方的天花板撬開，試圖從管線抓出雷龍魚，經過一番努力才救援成功。

根據《星視頻》報導，四川成都一名女子砸重金在廁所與客廳間的牆上，打造一款嵌入式的魚缸，從客廳往廁所的方向看非常華麗，她還在魚缸裡養了一條價格不斐的雷龍魚，豈料近日雷龍魚竟從魚缸蓋的縫隙鑽了出來，直接跳進馬桶裡。

飼主一家發現後，趕緊戴手套在馬桶內抓魚，未料雷龍魚竟沿著水管滑下去，他們趕緊向鄰居求助，獲得對方同意後，拆下鄰居的天花板，拿出專業水電工具擰開管線，好在雷龍魚卡在水管中並未游走，女子上樓按下沖水鈕，雷龍魚順著水滑了出來，眾人趕緊拿水桶接牠，結束這一場驚魂。

影片曝光後，引發網友熱議，表示「雷龍魚本身就蠻貴的，但這樣救魚，感覺花費都快超過一條魚的身價了吧」、「雷龍魚的確不便宜，一隻至少要價五位數人民幣」、「樓下鄰居聽到你們要撬開天花板救魚，不知道做何感想」。而雷龍魚都不便宜，例如黃金眼鏡蛇雷龍魚，成年體型約40至60公分，台灣販售價格約落在3000元左右，而巴卡雷龍魚則是動輒上萬元。